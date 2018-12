Verschrikt kijken ouders op

Op een miezerochtend sjok ik van school naar huis als een woest gesticulerende kerel op zijn herenfiets komt aangeracet. Wanneer ie me bijkans overrijdt hoor ik wat ie brult. "Asshole!" Omdat ik het zebrapad oversteek. Goeiemorgen, Amsterdam.



De uitroep is zo idioot dat ik in de lach schiet, maar eigenlijk kan ik er stiksjaggerijnig van worden. De haast, de chaos, de opgefoktheid die door de stad raast en dromerige passanten grijpt. Dat realiseer ik me pas echt als even later eindeloos lang sirenes klinken.



In mijn hoofd ga ik ieders gangen na. Man? Thuis. Kinderen?