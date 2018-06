Verliezen, maar niet op moraal

Als wij scoren, mag de andere partij een penalty nemen. Zomaar.

Nee, Ton, nee, nee, nee! Jij moet niet de geniale bewegingen overnemen van Nkoemba. Dat is cultural appropriation. Dat is van hem! Niet van jou. Verzin je eigen bewegingen... U ziet, zo werken wij hier."



"U bent zelf een witte trainer."



"Dat is maar ten dele waar... Ik voel me eigenlijk in alles soli­dair met elke minderheid die wij kennen. Ik denk niet wit, niet zwart, maar in de kleur van mijn hart... Ik ben me heel goed bewust van de koloniale geschiedenis van Nederland, vol racisme. Ik denk elke dag aan de slavernij, en dan krijg ik tranen in mijn ogen. En wat wij in Indië, pardon Indonesië, hebben gedaan, is verschrikkelijk. En ik weet niet hoe u over ons land in de Tweede Wereldoorlog denkt, maar de ene helft heeft de andere aan de Duitsers verraden. En wij maken onze spelertjes daarvan bewust."



"Maar word je zo wereldkampioen?"



"Wij denken van wel. Omdat wij moreel boven de anderen staan en empathie hebben. Bij ons is iedereen gelijk, ook de tegenstander. Als wij scoren, mag de andere partij een penalty nemen. Zomaar. Want als we allemaal een beetje aardig zijn voor elkaar, dan kan je een wedstrijd op punten verliezen, maar niet wat betreft de moraal. Wie juist denkt, is de winnaar. Eigenlijk zijn wij tegen winst."



"Maar bij het WK gaat het om winnen."



"Ja. Maar dat willen wij veranderen. Ons streven is dat alle ploegen gelijk eindigen."



