Dat gaat lekker met de brom- en snorfietsregel. Was ook wel te verwachten, natuurlijk. Als je ergens op kunt rekenen bij de Amsterdammer is het wel dat hij zich aan de verkeersregels houdt. Verkeersregels zijn heilig in Amsterdam. Ken je deze niet, dan heb je het zwaar in het verkeer hier.



Misschien is het toch handig als ik er eens een paar weer op een rijtje zet. Voor de expat, al moet die ze waarschijnlijk wel even laten vertalen. Alhoewel, de gemiddelde weggebruiker is zelden te beroerd om, mocht je de betreffende regel tijdelijk vergeten zijn, die ter plekke te vertellen.