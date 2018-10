Staat het verlies weer naast je. En het missen

We zijn allebei stil. Ik hoor de appel langs de rasp glijden. Ik hoor het verdriet in de ademhaling van de middelste. Het hoopje appelrasp groeit.



Ik herken hoe ze zich voelt. Ik weet wat er is gebeurd. De verdubbelaar is ingezet.



Als er een geliefde sterft, maakt een nieuwe spelleider zijn opwachting. Een quizmaster die uit de coulissen springt zodra er iets moeilijks gebeurt.



Als er iets naars tegen je gezegd wordt, als je fietsband 's nachts is leeggelopen, als je in je eentje opruimt na een etentje, staat er ineens een man in glittersmoking naast je.



Met harde stem en grote armgebaren vraagt hij of je misschien de verdubbelaar wilt inzetten. Naar het antwoord luistert hij niet. Voor je je hoofd kunt schudden, heeft hij al op de rode knop gedrukt.



Voor je 'nee, liever niet' kunt zeggen, is die andere pijn er al bijgehaald. Staat het verlies weer naast je. En het missen. De nieuwe spelleider verdubbelt elk verdriet.



Ik vraag me af of ik de middelste zal vertellen over de man met de harde stem en zijn verdubbelaar. Of ik zal uitleggen dat hij ervoor zorgt dat je soms moet huilen terwijl het alleen maar regent.



Of als je alleen maar bijna ruzie hebt met vriendinnen. Verdubbeld verdriet met een druk op de knop.



De middelste stopt met raspen. "En ik mis papa natuurlijk ook gewoon." Ze legt een perfect vierkant klokhuis op het aanrecht.



In mijn ooghoek trekt een man in glittersmoking zich langzaam terug in decoulissen.



Femke van der Laan (40) schrijft wekelijks over haar leven in de stad na de dood van haar echtgenoot Eberhard, de burgemeester van Amsterdam die op 5 oktober 2017 overleed.