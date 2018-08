Verdomme, die moord was veertien jaar geleden!

Wat staat er op die taps dat de veiligheid van de staat in gevaar kan brengen?

De landsadvocaat kon de vragen van het hoogste rechtscollege niet beantwoorden. Waarom niet? Omdat zij ook niet wist wat er op die taps stond. Ze verdedigde dus iets waarvan ze de inhoud niet kende.



Zo duurde een zitting, die meestal vijftien minuten in beslag neemt, ongeveer twee uur. De bij de Raad aanwezige producent Gijs van de Westelaken zei me: "Het vertrouwen in de rechtstaat werd weer enigszins hersteld."



Over een paar weken horen we meer. Dan kan er van alles gebeuren. Het hoogste rechtscollege kan dan alle betrokkenen oproepen...



Wat kan er toch op die taps staan dat de veiligheid van de staat in gevaar zou kunnen brengen?



De leden van de Hofstadgroep hebben hun straf al uitgezeten en lopen vrij rond. Sommige voormalige leden zijn zelfs gepromoveerd. Eén van hen sloot zich aan bij IS en is dood.



Een ander heeft, een tijd geleden alweer, contact met mij gezocht; het was de basis van de film 'Het spel van de Wolf' die Gijs van de Westelaken en ik hebben gemaakt. Voor die film spraken we ook met een AIVD-agent die daarna in het gevang werd gezet.



En onlangs sprak ik met een ex-gevangene die Mohammed B. van nabij had meegemaakt.



Hij vertelde me dat B. ook in de gevangenis een poging had gedaan om iemand te vermoorden.



Alles wat met die moord op Theo te maken heeft, wil ik weten en is bizar!