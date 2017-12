Vanavond spelen we Torentje

"'Dit spel is ook leuk, het heet 'Het Torentje'. We speelden het altijd op oudejaarsavond. Ieder krijgt een aantal kaarten met daarop politici. De dobbelstenen bepalen wat de toekomst gaat brengen. Doel van het spel is, dat je bereikt wat je vooraf hebt gezegd te doen, en terwijl je je eigen doelen moet halen, moet je die van de anderen zien te frustreren."



"Ah leuk."



"Kijk, als iemand is gepromoveerd tot minister, moet je zo snel mogelijk proberen hem ten val te brengen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door een dolkstootkaart in te zetten."



"Daar heb je dan een meerderheid voor nodig, denk ik zo."



"Ja, maar als je geen meerderheid hebt, kun je met de beloftekaarten beloftes doen waardoor sommigen aan jouw kant gaan staan."



"Aha, ik begrijp het."



"Maar je weet dus niet of het echte beloftes zijn of loze beloftes. Er zitten in dit spel meer loze beloftes dan echte beloftes."



"Dus het komt neer op vertrouwen."



"Precies. Maar met het geld dat je hier ziet, kun je vertrouwen kopen, want met het geld kun je eigenlijk alles doen. Als je echt je doelen wilt halen, zul je veel geld nodig hebben. Je kunt alles kopen. Zelfs het speelbord!"



"Wie beheert het geld?"



"De staat en de ambtenaren. Die pionnen staan hier op het bord. De blauwe pionnen staan voor ministers. De andere pionnen zijn gewoon parlementariërs. Je kunt dus met de juiste kaarten en de juiste pionnen promoveren tot wat je wenst: minister of parlementariër. Je kunt zelfs minister-president worden."



"Ik zie daar kaarten waarop 'mooie banen' staat."



"Nou, in het spel komt het voor dat je als minister wordt afgezet, maar dan kunnen de anderen met wie je bijvoorbeeld in de regering zit, je helpen aan een mooie baan. Snap je?"



"Ja ja."



"Waar staan eigenlijk de spelregels? Vroeger stonden die in het bord gedrukt."



"Er zijn bij dit spel geen spelregels. Maar er zijn wel strategieën."



"Wat zijn de strategieën?" "Dat ligt eraan: dreigingen zijn het best. Dreigen met oorlog, met opstand, met demonstraties. Jij hebt bijvoorbeeld een rode kaart.



Daarmee kun je een bedrijf kapot staken. Dat zijn die kaarten daar links."



"Wat gebeurt er als de dobbelstenen verkeerd vallen?"



"Dan komt er wereldoorlog. Dat is het leukste. Het hoogtepunt van de avond."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



