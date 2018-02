Van Oxfam tot Rode Kruis hebben ze seks nodig

Er is oorlog. De winnende partij trekt het ver- of heroverde gebied binnen. Wat is het eerste wat de soldaten doen?



Vrouwen verkrachten.



Vrouwen zijn namelijk oorlogsbuit. De oorlog had het testosteron in een dichte ketel laten koken en de spanning moest eraf. De soldaten hadden als overwinnaars recht op die vrouwen - meenden ze.



De nieuwe soldaten zijn de welzijnswerkers.



Ze trekken een gebied binnen waar ze het vernietigde en verloren welzijn komen terugbrengen. Ze richten scholen op, ziekenhuizen, ze brengen eten en medicijnen; er zweeft een aureool van goedertierenheid boven hun hoofd, terwijl hun zakken gevuld blijven met overvloed. Zij lijken de heiligen voor de armen.



Mooi werk - ik steun ze af en toe met een aalmoes.



Maar wat krijgen zij in ruil hiervoor? Geld is er niet en willen ze niet. In een land waar welzijnswerkers werken, is vaak helemaal niks.



Behalve seks.



Seks is altijd in voorraad waar mensen zijn.



En met seks is iets merkwaardigs aan de hand. Het is net geld. Je kunt er van alles mee betalen, en je kunt er elke vorm van liefde mee kopen. Het kan heel duur zijn, maar ook gratis worden weggegeven.



En dus gebeurt het dat welzijnswerkers alle soorten seks tegenkomen.