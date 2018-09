Het restaurant in de Lange Leidsedwarsstraat is zo goedkoop dat het voor sommige bezoekers aanvoelt alsof ze na het afrekenen winst hebben gemaakt.



Ze zitten aan het tafeltje onder de oude spiegel. Er zitten veel vlekken op de spiegel. Vingerafdrukken, restanten van doodgeslagen bromvliegen en niesmist. De oude spiegel is in een dalmatiër veranderd.



Zij kijkt over de toetjeskaart heen naar hem. Hij opent de bankierenapp op zijn telefoon om te kijken of er ­genoeg geld op zijn rekening staat. Ze wil zeggen dat ze van hem houdt, ze is er klaar voor, maar het is pas hun derde date.



Ze wil het van de daken en in de schoorstenen schreeuwen. Ze wil het met knijpers aan de waslijnen hangen en diep in de plantenbakken planten, maar ze houdt haar gevoelens toch nog even in haar ribbenkast gevangen. Ze wil hem niet afschrikken.



Van haastige spoed komt eenpersoonsbeddengoed.



Op het toilet belt hij met zijn vader. Of hij even 40 euro naar hem kan overmaken. En dat dit echt de laatste keer is. Iemand anders komt de ruimte binnen, snel doet hij de deur op slot. Met zijn duim ververst hij de saldo-informatie. Het staat er nog niet op.



Hij legt wat toiletpapier op de wc-bril en gaat zitten. Op de muren staan liefdesbetuigingen en oorlogsverklaringen. ­Onder de toiletrolhouder staat een telefoonnummer. 'Bel dit nummer voor gratis seks.' Het geld staat er nog steeds niet op.



"Hallo met Floor."



"Hoi, ik bel voor de gratis seks."



"Staat mijn telefoonnummer nog steeds op die muur?"



"Ja, zal ik je nummer uit de muur krassen? Dat wilde ik meteen al doen hoor, maar toen dacht ik van wat nou als je echt naast je telefoon zit? Dat je echt zit te wachten op mannen die je bellen, weet je wel? Wie ben ik dan om jouw nummer uit de muur te krassen? Niets is zo egoïstisch als mannen die de held willen spelen. Dus even voor de duidelijkheid: je hebt geen gratis seks in de aanbieding?"