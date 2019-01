Van Dantzig (D66): 'De VVD glijdt weg op de geweldspiraal'

Reinier van Dantzig Fractievoorzitter D66 Amsterdam © Tammy van Nerum

Dat van alle onderbuikgevoelens precies deze wordt gekozen, is geen toeval. In elk debat over veiligheid kiest de VVD voor het toevoegen van geweld in plaats van te vertrouwen op politie en rechtstaat. Nu steunt de VVD dus vol overgave de oproep om handhavers te bewapenen.



Op nieuwjaarsdag overheerste de woede en de ontzetting en zou je elke maatregel willen nemen zodat dit stopt. Maar een land bestuur je met je hoofd en niet met je vuisten. Het bewapenen van handhavers zou betekenen dat we het geweldsmonopolie zoals we dat nu kennen, loslaten.



Dat geweldsmonopolie van de overheid ligt nu bij de politie en de krijgsmacht. Dat is een principiële rechtstatelijke keuze. Dat principe behoedt ons voor een wapenwedloop tussen onruststokers en ordehandhavers die behoorlijk uit de hand kan lopen. Want de dwaas die in staat is een hulpverlener aan te vallen, hoe reageert die op een wapenstok? Je wilt daar niet aan denken, maar het móet wel.



Toegegeven, het alternatief waarbij het kan voorkomen dat een handhaver moet weglopen bij een geweldssituatie geeft een enorm gevoel van onvrede.



De gemiddelde tijd dat een handhaver op versterking moet wachten is te lang en er is vaak te weinig politie beschikbaar om te ondersteunen, dat moet snel beter. Juist daar ligt de oplossing en niet bij het bewapenen van iedereen die door zijn beroep meer dan anderen met geweldssituaties in aanraking komt.