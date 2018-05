Vader wil graag rustig slapen

Mijn dochter wil van Jung Kwai. Of Jing Jung. Jung Jung? In ieder geval een verdedigingssport die, zodra ik president ben, gratis in het lespakket van alle basisscholen gaat. En alle salarissen van leraren worden dan verdubbeld, maar dit terzijde.



Alle meisjes krijgen vanaf dag één op de basisschool Jing-nogwat. Als na vier weken de eerste ettertjes over het schoolplein zeilen, zal het gros van de heren in de dop snel begrijpen dat de tijden zijn veranderd.



Maar goed, dochter wil ervanaf. Ze vindt het 'wel leuheuk' maar ze wil ook op voetbal en vioolles. Ja, hallo! Daar red je het niet mee, hoor, in een donker steegje, 's nachts!



Zult u zeggen: 'Wat moet jouw dochter in een donker steegje 's nachts?' Maar dan zeg ik: 'Let eens even op je eigen kind, ja! Als die knul van jou een beetje goed was opgevoed had mijn dochter élke nacht naakt vrolijk zingend door steegjes kunnen dansen.' Maar we lopen op de ­zaken vooruit, ze is pas zeven.



Op een zondagochtend moeten we ons in alle vroegte op een regenachtig industrieterrein melden. Van achter de fanatiek heen en weer gaande ruitenwissers zie ik mannen een loods binnengaan. Ze lopen alsof zelfs de straattegels moeten oppassen.



Met een bezorgd hart doe ik uit respect voor de regels zo snel mijn schoenen uit dat ik op straat al in mijn sokken sta, in een plas.