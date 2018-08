UvA: 'Bouw campus Roeterseiland is beste keus'

Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan. In gesprekken met bewonersvertegenwoordigers van Sarphatiblok en Plantage-Weesperbuurtoverleg zijn meerdere locaties besproken.



Uiteindelijk bleek alles overwegend - toegankelijkheid, onderwijslogistiek, tijd, geld - de bebouwing van dit gedeelte van de campus eigenlijk de enige reële keuze, op eigen grond, binnen de grenzen van het bestemmingsplan en rekening houdend met welstandseisen.



Ten derde zullen wij veel rekening houden met de bewoners. Met vervoer over water en zoveel mogelijk buiten de campus in elkaar gezette bouwdelen bekorten wij de bouwtijd en beperken wij de overlast.



Met een hoogte van circa 13,5 meter blijven we ruim binnen de grenzen van het bestemmingsplan, dat de UvA toestaat tot 18 meter hoog te bouwen.



Groen in de buurt

Het duurzame ontwerp van OIII architecten staat borg voor een aantrekkelijk groen gebouw. De gevelbeplanting en een groen dak leveren een bijdrage aan waterberging en verkoelt de omgeving.



Bovendien wordt gebruikgemaakt van warmte van de al op de campus aanwezige centrale energievoorziening. Zo behouden we groen in de buurt.



De UvA zal blijven investeren in goed onderwijs, nu en in de toekomst. De bouw van het nieuwe collegegebouw is hiervoor hard nodig.



We hebben er alles aan gedaan om rekening te ­houden met direct omwonenden en bouwen boven­dien een duurzaam en aantrekkelijk ­gebouw dat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van de stad.