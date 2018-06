Uren achter een dichte deur: on-Amsterdams

Nu alles zich achter de schermen voltrekt, weten Amsterdammers niet welke keuze hun partij heeft gemaakt. Terwijl het toch van belang is om te weten of de PvdA heeft gestemd op een partijgenoot of meer belang hecht aan coalitiediscipline. Zou Forum voor Democratie hebben gekozen voor Carolien Gehrels van de 'PvdA-maffia' of voor

Femke Halsema van GroenLinks, die zo wordt verfoeid door de Forumachterban?



Voorstanders van deze ­geheimzinnigheid gebruiken ­altijd het argument dat openheid topkandidaten afschrikt. Een afwijzing zou schadelijk zijn voor hun carrière. Zou het?



Annemarie Jorritsma kreeg ­inderdaad lastige vragen toen acht jaar geleden bleek dat zij als burgemeester van Almere had ­gesolliciteerd in Amsterdam. Voor het overige is het ambt van burgemeester van zo'n buitencategorie dat mensen best ­begrijpen dat iemand het heeft geprobeerd en is afgewezen.



No big deal.