Universitaire docenten: 'Toerisme is best te stoppen'

4. Faciliteer de samenleving en de oplossingen komen vanzelf

De afgelopen jaren is het idee eringeslopen dat de overheid faciliterend moet zijn en dat de ­samenleving en bedrijven met oplossingen zullen komen. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar het faciliterende 'duurzame' energiebeleid van de laatste jaren, zien we dat juist ­Nederland van voorloper naar achterblijver is gegaan qua duurzame energieopwekking. ­



Innovatie is gebaat bij heldere en sterke regels die voor elke partij gelijk zijn. Stel de norm en partijen zullen zich aanpassen aan de norm. Maar convenanten of 'green deals' zonder heldere sancties zorgen voor uitstelgedrag.



Daarnaast is het ook belangrijk dat de gemeente de controle houdt over de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld bij erfpacht is het zaak om deze aan te passen aan de huidige uitdagingen, maar door deze eeuwigdurend te laten zijn verliest men dit sturingsinstrument.



Pas de erfpacht aan zodat die gebruikt wordt voor investeringen in duurzaamheid en openbare ruimte in de directe omgeving van de erfpachtbetaler. Zo zorgen we voor een duurzame aantrekkelijke stad waarbij de erfpachtbetaler ook direct ziet waar zijn/haar geld naar toe gaat.