Uit het oog van Amsterdam druppelt een traan

Er zijn dagen waarop een stad haar tranen niet kan bedwingen. Donderdag had Amsterdam zo'n dag.



Nouri.



We waren erop voorbereid, een donker vermoeden waaide al door de straten, maar in de middag kwam het zwarte oordeel. Een deel van zijn hersenen laat het afweten.



Het is zo'n kwaal waar leven bijna net zo erg is als dood. Zo'n kwaal ook waar we voorlopig niets aan kunnen doen. We zijn verslagen in een strijd die we niet hebben gevoerd, die we nimmer wilden en waarvan we de reden ook niet weten.



Het zijn ook van die momenten waarop we opeens weer ­zeker weten wat onrechtvaardig is. We praten over de politiek, over tegenstellingen die er vroeger niet en nu wel waren, we schelden elkaar uit en proberen de rechtvaardigheid naar onze kant te trekken, maar ineens beseffen we wat de ware onrechtvaardigheid is: een jongen van twintig, zwaar van het talent, licht in de omgang en zo aardig dat je hem verdenkt een vacht te hebben die je kunt aaien, wordt alles afgepakt.



Deze Godenzoon was een werkelijke voetballende held en daarom een voorbeeld. Onrechtvaardigheid in pure vorm. Een onbekende dief zette even zijn hart stil om een deel van zijn brein te stelen.



Er is het meest kostbare kapotgemaakt: jeugd. In de knop gebroken, zoals Kloos zegt, en dat hoort niet.



En waar moeten wij met ons medelijden heen?