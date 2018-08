Dat is toch eng? Ik weet zelf niet wat ik ga stemmen... Maar u weet het wel?

"Ja, en?"



"Nou, dat is eng. U schijnt ook te weten wat ik ga stemmen?"



"Ja, en?"



"Dat is toch eng? Ik weet zelf niet wat ik ga stemmen... Maar u weet het wel?"



"Ja, en?"



"Nou, uw bazen worden maar rijker en rijker."



"Ja, en?"



"Nou, dat is toch... U bepaalt alles... Door die Algoritmes zitten we nu opgescheept met Donald Trump."



"Nou en?"



"Waarom zegt u nou niets anders? Het is toch slecht dat Donald Trump steeds door die algoritmes naar voren komt. Straks komt Geert Wilders naar voren, of andere populisten!"



"Nou en?"



"Nou en? U bent een gevaar voor onze democratie."



"Hoezo?"



"Dat kan uit die algoritmes van u volgen."



"Nou en?"



"U bent kapitalist. Althans, uw bazen zijn het. Wat vindt u ervan als u andere bazen krijgt?"



"Hoezo?"



"Nou dan... dan...Ik vind het gevaarlijk en eng."



"Nou en? Hoezo?"



"Nou, ik weet bijvoorbeeld helemaal niet wat algoritmes zijn. Iedereen praat er wel over, maar iemand kan uitleggen wat het precies is. En die algoritmes bepalen alles. En door te combineren weet u ook alles van mij. Eng."



"Nou en?"



"Ik ben een vrij mens!"



"Ja. Maar u zit toch op Facebook en op Twitter? En u koopt toch via Amazon?"



"Ja, en?"



"Nou, dan kan ik toch mijn algoritmes op u loslaten?"



"Nou en?"



"Nou, dan weet ik dus alles van u. U heeft deze maand voor honderdvijftig euro boeken gekocht, u heeft foto's van uw kleinkinderen op Facebook gezet en u heeft zes keer een Ubertaxi genomen."



"Nou en?"



"Lekker goedkoop toch, allemaal?"



"Ja, hoezo?"



"Dan ben ik toch niet zo eng."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



