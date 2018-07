Wat kan er misgaan bij touwtrekken? Souraya, ingewikkeld in het touw, is al bijna doormidden

Het is sportdag en ik kon al niet mee naar het openlucht Zuiderzeemuseum. Ik kon niet helpen bij de volkstuintjes, tot grote opluchting van de vrijwilligers daar waarschijnlijk omdat ik mijn hele leven lang door mijn vader ben gedoceerd 'op de tuin' en ik nog wel wat aanwijzingen anders had willen zien.



Dat gepuf en gesteun van mij in de hoek tijdens hun uitleg zal door niemand gemist zijn. Bij de dag van het Rijksmuseum was ik uitgeloot (lees: weg gelobbyd door ouders met veel te veel vrije tijd en op de hoogte van de toegangsprijzen).



U begrijpt, de sportdag ging mij niet ­ontlopen. En heel veel concurrentie had ik niet eens, dacht ik gisteren nog. Vandaag weet ik waarom. Als ik bij het eindsignaal vijf van de zes ouders hun kind heelhuids terug kan bezorgen, ben ik spekkoper. ­Sarkay mag geen spek, zegt hij nu, maar hij heeft nog wel honger.



We moeten touwtrekken. Wat kan er misgaan bij touwtrekken? De beren, mijn team, staan tegenover de dolfijnen. Makkie. En trek! En daar is Souraya, ingewikkeld in het midden van het touw en onder hoogspanning, bijna doormidden al.



Roy roept: "Mijn tas!"



Souraya had hem. Sarkay vraagt of er wat te eten in zit. Het is tien voor half tien. Roos blust Willem nog wat na.



Thomas Acda (1967) is zanger en acteur. Voor Het Parool beschrijft hij wekelijks zijn observaties van 'de' Amsterdammer.