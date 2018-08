Trumps advies aan Van Haga

Je hebt zo veel Amsterdamse huizen dat je half Ohio kan kopen!

"Maar jij dan, Donald?"



"Ik? Ja, ik wel. Maar Wybren, wat denk jij dat het verschil is tussen Kamerlid zoveel in het Nederlandse parlement of de president van de Verenigde Staten? Als ik wil dat die Kim zijn raket uit zijn broek haalt, dan doet hij dat. En als ik wil dat Poetin Hillary naait, dan doet hij dat ook. En als ik wil dat de Chinezen hun foeyonghai goedkoper aan mij verkopen, dan kan ik daar ook voor zorgen... Snap je?"



"Maar..."



"Niks maar, Wybren. Wat was je portefeuille ook alweer? Gezonken oorlogsschepen, was het niet? Gezonken oorlogsschepen! Wij hebben hier fake news, maar bij jullie hebben fake portefeuilles!"



"Wat moet ik doen?"



"Ga daar weg! Je hebt zo veel Amsterdamse huizen dat je half Ohio kan kopen!"



"Ja, maar dan breng ik misschien de moeizaam tot stand gekomen coalitie in gevaar..."



"Djiezus! Je bedoelt dat dan Pechtold - één gekregen appartement - boos op je wordt? Of Mark zelf, die toch over een paar jaar naar Europa gaat? Of die twee christelijke eikels? Ga weg daar, Wybren. Ze geven je echt geen lintje. Ze geven je een dolkstoot in de rug. Ga weer ondernemen! Je bent rijk genoeg om iets met de belastingen te regelen, en die dividendbelasting valt ook reuze mee bij jullie."



"Maar dan komen er misschien weer verkiezingen. Ik wil bewijzen dat ik...."



"Ken je Mark Zuckerberg? En ik heb ook nog een Russische kennis..."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



