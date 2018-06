Trump vernederde Kim op een subtiele manier

Wat gelikt, wat geweldig gemonteerd, wat goed bedacht

Ik vraag me af hoe al die journalisten het zouden vinden als de verderfelijke Trump zo'n filmpje voor en over hen zou hebben gemaakt. Je wordt de lucht in gestoken, je wordt als groot leider neergezet, je krijgt respect, het is enigszins het filmpje dat je familie voor je maakt als je honderd geworden bent.



Zo'n honderdjarige moet dan zacht wenen en voelt zich trots. Kim heeft zich vermoedelijk ook trots gevoeld. En op dat moment was Trump - zo hij dat al niet was - de absolute winnaar van de twee. Hij vernederde Kim toen op een subtiele manier. Kim had niets voor Trump bij zich. Nou ja, hij kon Trump zijn zin geven.



Trump heeft ook nog aan Kim zijn 'The Beast' getoond, zijn zwaar beveiligde auto die altijd overal mee naar toegaat. De president van de Verenigde Staten heeft er twee. Kim wilde graag die auto zien, vermoedelijk omdat die wagen vol geheimzinnige James Bond­achtige toestanden zit. Kim mocht kijken, als een kind dat even in de cockpit van een Boeing 747 mag komen.



Hoe je het ook wendt of keert, en of je het leuk vindt of niet, Trump is de psychologische winnaar van dit spel geworden.



Juist door hem in de lucht te steken, wist hij Kim op een subtiele manier te vernederen.



Kim is ingepakt.



