Troonrede Rutte III: 'Het klonk toch een beetje sneu'

De troonrede is geen samenhangend verhaal, maar een agenda van maatregelen

CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma sneed ze in begeleidende interviews wel aan: klimaat en migratie, beide in ­potentie splijtzwam voor de bevolking vanwege de kosten van warmtepompen en een 'vloedgolf' van asielzoekers - het steeds wurgender neoliberalisme noemde hij niet eens. Maar het kabinet moet er blijkbaar niet aan denken over die onderwerpen iets te zeggen waaraan iemand zich een buil zou kunnen vallen.



Een waslijst van binnenlandse plannen leek Kennedy te veel een voortzetting van de verkiezingsstrijd - 'ze moeten niet denken dat ik een windbuil ben'. Hij besloot daarom de nadruk te leggen op de plaats van Amerika in de wereld.



Dat zou in het Haagse geval nogal potsierlijk ­lijken, maar over de plaats van Nederland in de wereld had best meer gezegd mogen worden, nu daarover twijfel is gerezen door de boutades van minister Blok en de steun aan 'gematigde', terroristische acties in Syrië.



Maar ook die onderwerpen werden blijkbaar te riskant geacht. Kennedy daarentegen ging Cuba (zonder het bij naam te noemen) niet uit de weg en evenmin de Sovjet-Unie: "Laten wij nooit onderhandelen uit vrees, maar laten we nooit vrezen te onderhandelen."



Wat de twee toespraken gemeen hebben is een poging scheidslijnen in de natie te overstijgen. Terwijl Kennedy daarmee begint ('We eren vandaag niet de overwinning van een partij, maar de viering van de vrijheid'), is het bij Rutte een nagekomen bericht, over het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck dat het honderd jaar ­geleden met slechts de helft van alle zetels moest stellen en het dus nog moeilijker had maar toch zoveel tot stand bracht.