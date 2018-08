Tranen voor en achter de camera

Mijn camera vult zich met een jonge hond en peuters.



De naakten die zich er vroeger in schuilhielden, zijn inmiddels ook de zestig gepasseerd.



Je legt vast omdat je denkt dat je zo de tijd kan bewaren.



Soms kom ik iets van vroeger tegen. In een album dat vermoedelijk de tijd niet zal overleven. Ik probeer in die geschiedenis te stappen, maar dat is een spookhuis geworden.



"Wie is dit?"



"Dat ben ik... dat is Egbert, die is dood. Dat is Hans, die is ook dood. Daarnaast staat... weet ik niet meer, en daarnaast zie je Monica."



"Met wie je..."



"Ja!"



Ik sla een bladzij om, maar daar wordt het verleden niet beter van.Wat niet is vastgelegd, maar wat er wel was, was het onbezorgde geluk. Dat je dronken was die dag. Dat je succes had, omdat je iets had gepresteerd. Waar is het daarna misgegaan?



Op de volgende bladzijde.



"Hé, ze lijkt hier wel zwanger," hoor ik.



"Dat was ze ook."



Ik zwijg.