Het is alsof we over een zwarte loper naar de uitgang liepen

Ik bedenk dat onze gesprekken vroeger altijd over cultuur gingen, maar dat pad lijken we niet meer op te durven.



"Nog kunst gekocht?" vraag ik.



"Verkocht," antwoordt B.



F. ziet haar kans schoon om ook iets bij te dragen aan het gesprek, terwijl ze voor pakweg vijftig euro aan eten op haar bord onaangeroerd laat en zegt: "We vonden het nu de tijd om iets terug te geven, iets goed te maken en ook een heel klein beetje iets voor onszelf te doen."



De zin klinkt als een mooie grammaticale turnoefening, maar ik zou er toch geen hoog cijfer voor geven.



"We hebben de zeventiende eeuw verkocht en het geld aan een stichting gegeven die zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek rond de ziekte van F. We hebben verder een huis gekocht voor An en ik heb mezelf een Ferrari cadeau gedaan. Daarom ben ik ook hier in Modena. De stad van de Ferrari."



Hij legt iets uit dat me van bekaktheid pijn doet, maar ik knik en laat me zelfs een hypocriet 'Verstandig' ontvallen.



Anderhalf uur later loop ik enigszins verdrietig door Modena naar mijn hotel. Het is alsof we over een zwarte loper naar de uitgang liepen in plaats van te dineren in een toprestaurant waar ik me al een jaar op had verheugd.



Waar zijn we onze vriendschap verloren?



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl