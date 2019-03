Thierry Baudet ziet Nederland als een spookachtig schimmenrijk

'Want op deze dag, nu we in deze crisis verkeren, deze schemer, deze zonsondergang, op deze dag is de uil van Minerva dan toch opgestegen. (...) De kiezers in Nederland hebben, net als de uil van Minerva, hun vleugels uitgespreid. Hebben hun ware macht getoond. De uil der wijzen is gaan vliegen, en heeft de hele aardkring in beweging gebracht.'