Plotseling wist ik het. De vrouw schreeuwde, ze had haar nagels in mijn bovenarmen gezet. En toen, terwijl mijn vuist door de lucht zweefde, kwam het besef. Als ik nu uithaal, breek ik haar neus.



Natuurlijk schaam ik me ervoor. Wat begon als stompzinnig gekibbel, eindigde bijna in een gevecht. We hadden zo lekker liggen zonnen, mijn vader en ik. Even liepen we weg, bij terugkomst lag een Franse madame pontificaal op mijn vaders stoel.



Mijn zoontje stond er bedremmeld bij. Het mens had opa's handdoek en boek aan de kant gesmeten en zijn plek ingenomen. Ik sprak haar aan.



"Nee, deze plek was vrij," riposteerde ze. "Maar mijn zoon zag dat u mijn vaders' spullen van de stoel schoof." Nonchalant haalde ze haar schouders in designerbadpak op. "Ach, kinderen zeggen zoveel."



Natuurlijk werd ik narrig. Het hielp ook niet dat de echtgenoot van de Française plotsklaps brullend naast me stond. Hoe ik het in mijn koeienkop haalde zijn vrouw toe te spreken.



"Chic, hoor. Een man van zeventig van zijn stoel verjagen," bromde ik. "Hij is nota bene jarig." Toen klonk haar stem, scherp als scheermessen op een strand. "Echt? Ik hoop dat ie dóódgaat vandaag."