Terwijl ik weemoedig denk aan vroeger, kijkt hij gelukzalig naar vandaag

Zo glundert hij de dagen door. In alles blaast hij lucht. 'Kijk nou!" We lopen langs Haarlemmerdijk 2 waar I-love-Amsterdamtruien hangen met dikke middelvingers erop. Symbolisch.



Vroeger zat hier traiteur Ensink, de lieve baas die voor iedere klant een miniglaasje port schonk. Nu hangt er een kerel achter een liefdeloze balie in een winkel vol toeristentroep. Alles van waarde is weerloos. En Lucebert blijkt ook al fout.



Maar terwijl ik weemoedig denk aan vroeger, kijkt zoon gelukzalig naar vandaag. "Hihihi, hij steekt zijn vingers op. Dat doe ik ook weleens." Dat doe je de hele tijd, grijns ik.



"Hé mama, ik heb zes jaar gewacht tot ik zes was. Da's láng. Ik wil een keertje acht worden. Of honderd. Kan dat? En weet je wat ik daarnaast wil? Jack Sparrow ontmoeten. In z'n echie."



Dat lijkt mama ook wel wat. Het wordt tijd dat ik zoons hand pak en me door hem laat meesleuren. We denderen het duin af en we duiken. Samen. In de zee.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.



