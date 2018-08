Terughoudend bij een tragische dood

De psycholoog René Diekstra vond dat ik niet mocht spreken over zelfmoord, maar over zelfdoding.



"Het is geen moord," zei hij, "in het woord moord zit een oordeel."



Daar had hij gelijk in, maar het was bijna niet uit mijn systeem te krijgen. Tijdens

het interview - jaren geleden alweer - vergiste ik me steeds.



In het begin van mijn car­rière bij de krant vernam ik dat een bepaalde acteur de hand aan zichzelf had geslagen - ik kan verdomme niet meer achter zijn naam komen, maar het is zeker 35 jaar geleden - en ik tikte daar een stukje over.



Mijn eindredacteur vond het niet van belang dat de acteur zichzelf had opgehangen en wilde het stukje daarom niet in de krant zetten.



"Maar het is nieuws." zei ik.



"Wat is het nieuws?" vroeg de chef kunst.



"Dat hij zichzelf heeft opgehangen."



"Nee, dat is het nieuws niet. Het nieuws is dat hij dood is."



"Wie, wat, waar, wanneer en hoe," zei ik, "dat staat allemaal in mijn stuk."



"Als hij was gestorven in een bordeel schrijven we ook niet: 'Gisteren overleed in een bordeel de acteur X. Die wie, wat, waar, wanneer en hoe moeten in relatie met elkaar staan. Dat X zich heeft opgehangen heeft niets met zijn acteerprestaties te maken!"