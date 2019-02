Terug naar Doetinchem, voor het eerst sinds 2016

De zinderende hitte, iets te vroeg voor de tijd van het jaar. De bloemen in de gang, de taart en de champagne in de koelkast.



De treffer van de linksbuiten, na een minuut of twintig. De vreugde die de voetballers delen met de meegereisde fans achter de wand van plexiglas.



De verbazing in het uitvak even later over de misser van de rechtsbuiten. De lethargie die bezit neemt van de Aja­cieden. De kwieke sprintjes die lange, lome passen worden. De ommekeer in de tweede helft. De gelijkmaker van Bryan Smeets. De euforie op de tribune bij de Superboeren, vermengd met leedvermaak over de stommiteiten die de sputterende kampioenskan­didaat aaneenrijgt.