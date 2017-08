Terug naar de stadstaat, met een Amsterdams volkslied

Er moet 'Wilhelmusles' op school komen. Blijkbaar was dat afgeschaft. Ik herinner me nog dat we het vroeger aan­geleerd kregen. We snapten uiter­aard niks van de tekst.



Juf legde het een en ander uit.



In een van de coupletten van het Wilhelmus werd ene 'graaf Adolf' genoemd. Er was een jongen in de klas die meende dat dit Adolf Hitler betrof, maar we kregen een prachtig verhaal over de slag bij Heiligerlee, waar Adolf van Nassau stierf.



Ik bewaar aan die lessen over die slagen (na Heiligerlee de tweede slag bij Jemmingen, waarvan ik pas sinds kort weet dat dit het Duitse plaatsje Jemgum is) mooie herinneringen. Vertelde juffrouw Boudewijn op de Cornelis Vrijschool ons deze verhalen nog een keer, ik zou huilen van geluk.



Waarom nu opeens die extra aandacht voor ons volkslied?



Ik weet dat Buma (CDA) dit tijdens de verkiezingsstrijd zeer belangrijk vond, maar dat het nu wordt overgenomen door de andere partijen, duidt ook op iets anders. Men voelt dat Nederland Nederland niet meer is.



Dat je nu niet meer zingt dat ons bloed 'van vreemde smetten vrij' moet zijn (zoals staat in Wien Neêrlands Bloed, ons vorige volkslied) begreep ik zelfs als kind al, maar dat je opeens weer onze familie-band wil versterken door Wilhel­mus­les, lijkt me, hoe interes­sant ik die lessen destijds ook vond, een goedkope oplossing voor een groot ­probleem: wat is Nederland nog en wat moet Nederland zijn?