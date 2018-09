Ten Hag slaagt er niet in hecht team neer te zetten

25 september: een 5 voor Erik ten Hag

"Het was denk ik de beste keuze. Bij Ajax gaan we uit van voetbal," zei Ten Hag na afloop van PSV-Ajax over zijn opstelling. En dat doen ze bij PSV niet zeker.



PSV nam in de loop der jaren Bergwijn, Rosario (via Almere) en Viergever over van Ajax, in alle gevallen gratis en voor niks. Hartelijk dank.



Wöber kopen voor de bank en Viergever wegsturen. Waar zit je verstand? In het laatste geval het verstand van Ten Hag, wat betreft ­Rosario is naar verluidt jeugdtrainer Frank Peereboom de ­schuldige en het vertrek van Bergwijn dankt Ajax aan Trustfull en Jan Olde Riekerink.