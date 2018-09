Te laat, want ik durfde niet

Ik merkte dat de waarheid per ongeluk uit mijn mond gevallen was

"Was je er?"



"Nee, ik durfde niet."



Ik merkte dat de waarheid per ongeluk uit mijn mond gevallen was.



De vriendin keek me even aan, zag Koosje en zei: "Wat een lief hondje... Die had best wel mee naar binnen gemogen, hoor."



Zou ze mijn eerlijkheid verkeerd begrepen hebben en dacht ze dat ik niet naar binnen durfde omdat ik een hond bij me had?



Ik liet het zo.



Haar man gaf me een hand. Hij wist hoe het hoorde. Dat wist ik vroeger ook maar destijds heeft niemand dat gemerkt. Integendeel.



"Jullie hebben elkaar vorig jaar nog gezien hè?" zei de vriendin.



Koosje ging tegenover me zitten, naast de vriendin, alsof hij ook bijzonder geïnteresseerd was in het antwoord.



"Ja... Ze was toen al ziek."



"Ja, ze was toen al ziek," herhaalde de vriendin.



Koosje bleef zitten als een volleerd journalist.



"Ik geloof wel dat we toen een goed gesprek hebben gehad," zei ik.



"Fijn...," zei de vriendin mysterieus en toen: "Je kwam nog ter sprake. Haar broer las een passage voor uit een condoleancebrief die je naar de familie hebt gestuurd. Hij zei: "Het is bijzonder treffend zoals Holman haar beschrijft." Iedereen keek toen of je er was, maar je was er niet."



Weer gloeide mijn hoofd.



"Nee, ik was er niet."



