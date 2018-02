Ze wil gewoon even horen dat ze de mooiste stad van de wereld is

Soms wil ze er gewoon een eind aan maken. Dan wil ze zichzelf van een trapgevel gooien of haar grachten doorsnijden.



Niemand lijkt meer iets liefs over haar te kunnen zeggen. Elke stemband is een klaagmuur ­geworden. Vroeger was ze leuker, beter en goedkoper. Op de markt zeggen ze dat ze is veranderd. En compleet is vertrut. Nooit meer draagt ze naveltruitjes.



In de avond drinkt ze twee flessen rode wijn en leest ze Carmiggelt. Ook Simon zag haar zoals ze het liefst ­gezien wil worden. Als een kleine stad vol grote mensen. Dat wonderschone muizenholletje waar iedereen zich een reus kan voelen.



Onbegrepen, zo voelt ze zich. Eeuwenlang was ze een muze, maar vandaag de dag wordt ze afgeschilderd als de verblijfplaats der verdoemden. Als een kwelling om in te leven. Als de stad die haar ziel heeft verkocht.



Soms steekt ze een potlood diep in haar oren. Gewoon om te kijken of, als ze het potlood weer uit haar oor trekt, er een beetje ziel uit haar schedel mee is gekomen.



Maar hoe ziet ziel eruit? Ze weet het niet, dus gaat ze naar de kroeg. En ze hoopt dat er in die kroeg een man of een vrouw zit die haar kan versieren zoals ze vroeger versierd werd. Met woorden, met schilderijen, met liederen. Ze wil lieve dingen horen.



Over hoe mooi haar fietspaden zijn en over al die lampjes in de haven als het nacht is. En over het geluid van de eerste tram in de ochtend. De wereld is nog niet vergaan. Want er rijdt een tram.



Ze wil horen over de konijnen in het Vondelpark en de pleintjes waarop wordt gevoetbald tot de maan opkomt. Over de geur van shoarma en liefde op het eerste gezicht in de Kostverlorenstraat.



Ze wil gewoon even horen dat ze de mooiste stad van de wereld is. Meer niet. Amsterdam wil niet veel, maar de waarheid wil ze wel.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



james@parool.nl