Taimounti: 'Marcouchiaanse spookverhalen van Halsema'

Het lijkt erop alsof moslims niet veel ruimte wordt gegund om een keer alleen slachtoffer te zijn

De focus van de burgemeester op Koran­scholen roept bij ons vragen op. Als we als gemeente zo begaan zijn met de omstandigheden waarin deze kinderen les krijgen, waarom is er dan niet eerder ingegrepen?



Nu worden er verdachtmakingen geuit in de radicaliseringssfeer. Wij vragen ons serieus af of er aantoonbare bewijzen zijn voor de beweringen van de burgemeester over Koranscholen. Waaruit blijkt het radicaliseren in een Koranschool? Sterker nog, waarom valt dit onder de radicaliseringsaanpak en niet onder de afdeling onderwijs?



Marcouchiaanse spookverhalen

Vooralsnog lijkt het erop dat de beweringen van de burgemeester over Koranscholen zijn afgeleid van marcouchiaanse spookverhalen. Als dat niet het geval is, moet het college zich in de gemeenteraad verantwoorden waarom er over deze signalen niet eerder is geïnformeerd.



Gelukkig zien we dat er verschillende opvattingen binnen het college zijn over de dreiging uit extreemrechtse hoek en de aanpak van uitsluiting. Zo is wethouder Groot Wassink zeer uitgesproken over het gevaar van islamofobe groeperingen. Hierdoor kan zijn nieuwe beleid voor meer inclusie en tegen discriminatie op onze steun rekenen.



Tegen mevrouw Halsema zeggen we echter tot die tijd: put your money where your mouth is!