Stoppen met roken is als soep eten met een baard

Hij staat op een feestje en omdat hij met iemand is meegekomen die hij zelf ook niet eens goed kent, staat hij toch weer alleen.



Die 'vriendin' van hem is aan het Ferry Mingelen; van de ene naar de andere feestganger zwervend en er al kennis spuiend belachelijk goed uitzien voor je leeftijd. Of Ferry dat eerste ook doet weet hij niet, want die is er niet. Nooit op feestjes waar hij is. Al zal Ferry dat andersom vinden. Kortom, deze gedachtegang verraadt zijn solitaire positie hier in een hoek van de woonkamer en hij besluit even naar buiten te lopen.