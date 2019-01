Sterven als Jan Konijn

Eergisteren stond Martin Simek, met zijn verrukkelijke Tsjechische accent, op mijn voicemail.



"Gijs, met Martin. Ik ben even in Nederland, morgen vlieg ik weer naar Italië. Maar wat ik je graag wilde zeggen, omdat jij nog een jongen bent die begaan is met alles wat er gebeurt, dat ik echt gekwetst ben dat ik vandaag, terwijl het vijftig jaar geleden is dat Jan Palach zich in brand heeft gestoken, niet alleen voor Tsjechen, maar voor de vrijheid, voor waarden waar West-Europa naar op zoek is, gewoon géén berichtje in de krant vind. Ik hoop dat ik me vergist heb, maar geen één spoor van aandacht voor.