Stadionplein wordt Johan Cruijffplein: 'Wat een zeldzame flauwekul'

Stadionplein

Het Stadionplein gaat Johan Cruijffplein heten. Een eervolle onderscheiding op een plek waar Ajax zijn groei naar de top van het wereldvoetbal beleefde: Het Olympisch Stadion. Hoewel de bouwstenen werden gelegd in de Meer, werden de internationale successen in dat stadion behaald.



De onnavolgbare rushes waarin hij intuïtief alle tackles ontweek zag ik o.a. in Parijs. In Stade de Colombe; de schimmige flarden van de wapperende manen in de wedstrijd tegen Liverpool, en al die andere keren in de Meer en het Olympisch.



Hij heeft het verdiend om het portaal voor het stadion naar zich vernoemd te krijgen. En zeker hij heeft de mensen, de stad en het land veel gegeven.



Echter, er is een bezwaar om het plein naar hem te vernoemen. De bewoners in de omgeving van het Olympisch Stadion hebben bezwaar aangetekend. De architect Fred Schoen voert aan dat het om historische redenen beter een ­andere naam kan krijgen; als er al een nieuwe vernoeming moet komen.



Mogelijk dat de straten en pleinen in de nieuwe wijk van IJburg naar het hele elftal van toen vernoemd kunnen worden. Maar dat is dan ook wel genoeg. De Arena blijft gewoon Amsterdam Arena heten. Om het nu het JC stadion of JC Arena (de sportprovincialen doen het al) te noemen is een brug te ver. Niemand is groter dan Amsterdam.