Stadhuis verzaakt in het Schipholdebat

Een verbod op nog verdere groei van Schiphol is drastisch, maar moet wel besproken kunnen worden

Plannen om een nog drastischer stap te nemen en het aantal toeristen terug te brengen, heeft ze niet. In de beeldspraak van burgemeester Eberhard van der Laan: ze rukt dweilen aan omdat het bad overstroomt, maar ze draait de kraan niet dicht.



Dat is ook erg lastig. Grofweg zijn er twee manieren om toerisme in te dammen; een verblijf in Amsterdam zo duur maken dat niemand hier meer wil komen. Of een slot op Schiphol zetten.



Wethouder Udo Kock kwam deze week met een verhoging van de toeristenbelasting, waarbij hij vooral budgettoeristen, die over het algemeen het meeste lawaai maken, probeert te raken. Een goed plan, waarmee hij de kraan weliswaar niet dicht draait, maar wel koud water in het warme bad laat stromen.



Optie twee is een stop op verdere uitbreiding van Schiphol, deze week onderwerp van discussie in de Tweede Kamer. Schiphol mag verder groeien, vraag is hoeveel.



Voor Amsterdam is dit een belangrijk onderwerp, want als Schiphol het aantal vluchten nog verder mag uitbreiden, zal de luchthaven nog meer toeristen uitbraken.



Gek genoeg speelt de drukte in Amsterdam geen rol in dit debat. Sterker nog: de gemeente doet als grootaandeelhouder niet eens mee aan dit gesprek. Toen Lodewijk Asscher nog wethouder was, verzette hij zich hevig tegen de verkoop van de aandelen in Schiphol, omdat hij bang was invloed te verliezen.



Welnu, Amsterdam heeft nog aandelen, maar wordt in dit debat vertegenwoordigd door de provincie die ook de belangen behartigt van alle andere gemeenten. En die belangen lopen uiteen.



Een verbod op nog verdere groei van Schiphol is drastisch, maar moet wel besproken kunnen worden. In deze discussie gaat het niet alleen om economische groei en geluidsoverlast, maar ook over drukte.



Welvaart versus welzijn. Wat vinden we belangrijker?



Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad.



Reageren? m.couzy@parool.nl