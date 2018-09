Sophie in 't Veld: 'Amsterdam laat zien hoe opvang moet zijn'

We moeten, zoals in Amsterdam, mensen vanaf dag één alle kansen bieden om mee te doen

Er zijn in heel Europa stadsbesturen die het voortouw nemen. Neem Palermo, waar burgemeester Orlando de haven openstelt voor asielzoekers die op de Middellandse Zee zijn gered, tegen de lijn van minister Salvini in.



Groningen organiseert al jaren een bed-bad-broodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en in Gdansk kiest men, niet voor het eerst, voor solidariteit tegen de wens van de Poolse regering in.



Terwijl regeringsleiders elkaar rechts in willen halen met kille retoriek tegen asielzoekers, tonen lokale bestuurders juist openheid en leiderschap. Wie heeft er gelijk en wie heeft er meer voeling met de bevolking?



Volgens het CBS steunt 77 procent van de Nederlanders de opvang van vluchtelingen in Nederland. De burgemeester kiest voor de zwijgende meerderheid, terwijl de regeringsleiders hun oren laten hangen naar een kleine groep schreeuwers. Zo simpel is het.



Sterke ruggengraat

Lokale bestuurders hebben durf, creativiteit en doorzettingsvermogen. Europa kan bijspringen met subsidies en kennisuitwisseling. Laten we niet weer met lede ogen aanzien hoe de nationale regeringsleiders hun rituele tocht naar Brussel maken. Laten we niet weer luisteren naar vijandige praatjes die als enige doel hebben mensen bang te maken.



We kunnen samen de schouders eronder zetten, maar we hebben nog een sterke ruggengraat nodig. Als die niet te vinden is bij onze premiers en presidenten, laten we dan die van onze burgermoeders en -vaders gebruiken.