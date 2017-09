Sommige dagen fladderen prachtig en sommige steken

Ik zie hem op de Geldersekade naar kleingeld zoeken. Zijn smoezelige vingers gaan van groef naar scheur en vinden een muntje van 20 cent tussen de straatstenen voor een Indiaas restaurant.



Zo'n 25 jaar geleden was hij de bink van de klas. Hij was die gozer. Iedereen wilde Boris zijn. Zelfs de leraren wilden hem zijn. Hij was voor de duvel niet bang. Terwijl alle denkbare angststoornissen de krankzinnige liefde met elkaar bedreven in mijn schedel, slofte Boris de onaantastbare over het schoolplein met een blikje sinas.



Op een dag, aan het einde van de grote pauze, trok ­Boris mij een keer een portiek in. Daar liet hij mij zijn nieuwe vlindermes zien.



Ik zag meteen hoe vreselijk scherp zijn mes was, maar toch vroeg hij of ik even wilde voelen. Natuurlijk wilde ik dat, want alleen zien is vrijwel nooit genoeg in dit ­leven. En niet veel later ontsnapte er een dikke druppel bloed uit mijn rechterwijsvinger. Ik stak de vinger in mijn mond, proefde zout en metaal, en keek de rest van de middag hoe Boris met zijn mes de lucht aan stukken aan het vlinderen was.



"Boris, hoe is het met je?" vraag ik, terwijl ik mijn boodschappentassen op de grond zet.



"Dit is niet mijn beste dag, maar ook zeker niet mijn slechtste. Wie ben je eigenlijk als ik vragen mag?"



"Ik zat bij je in de klas. We waren geen goede vrienden of zo, maar de dag dat jij je vlindermes aan mij liet zien, was een van de mooiste dagen van mijn jeugd."



"In dat portiekje? Was jij dat? Jij stak jezelf in de vinger toch?"