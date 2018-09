Slimme Polen en mazen in de wet

Het is namelijk het geld van u en mij waarmee ze aan de haal gaan

Het is kortom blijkbaar niet mogelijk om de wet waterdicht te maken. Volgens mij heeft dat te maken met het feit dat je nooit scherp voor de lens kunt krijgen wat rechtvaardig en sociaal is in die wet.



Anders gezegd: wanneer heb je nu 'echt' recht op een uitkering?



Als je werkloos bent? Prima, maar hoe lang moet je daarvoor dan hebben gewerkt? Een half jaar? Waarom niet vijf? Als je ziek bent? Uitstekend. Maar hoe bepaal je precies hoe ziek je bent?



De mazen in dit soort wetten zitten hem in de willekeurige regelgeving. Na een half jaar werk heb je recht op een uitkering mits je regelmatig solliciteert (op werk dat er niet is) en een vast adres in Nederland hebt.



Nu is er een bureautje, dat levert je een vast adres en dat solliciteert voor jou. Fraude, maar bijna niet te voorkomen.



Althans, je kunt er iets aan doen wat op zichzelf wellicht onrechtvaardig is: je geeft buitenlanders sowieso geen uitkering. Die halen ze dan maar in hun eigen land.



Hardvochtig? Elke wet is voor iemand ergens onrechtvaardig.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl