Sharons wraak op de stad namens de boeren en buitenlui

Brill

Amerikaanse verkiezingen doen soms denken aan groot gekakel in een vol kippenhok. En het observeren ervan heeft wel iets weg van het turen door de spleten van zo'n hok, waarbij het zicht wordt bemoeilijkt door de opstuivende veren. Toch denk ik vijf dingen duidelijk te zien.



1. Bill Clintons welbekende campagnemotto 'It's the economy, stupid' kan worden opgeborgen in de archiefkast. Hoewel Amerika zich mag verheugen in een robuuste economische groei en bijzonder lage werkloosheid, heeft president Trump dit niet tot speerpunt van zijn campagne gemaakt.



Nee, hij was weer volop de cultural warrior met woeste teksten over alle malicieuze krachten die het waarachtige Amerika bezoedelen. Ik ben ervan overtuigd dat hij juist daarmee Middle America heeft gemobiliseerd en de Republikeinse meerderheid in de Senaat heeft veiliggesteld.



2. Fijn voor de Democraten dat ze de slag om het Huis van Afgevaardigden hebben gewonnen. Hebben ze tenminste één bastion in Washington. Dit succes kan niet verbloemen dat de verkiezingsuitslag een teleurstelling voor hen is. Van een 'blauwe golf' kan moeilijk worden gesproken.



Wat vooral ontbreekt, is de glanzende doorbraak van een aansprekende nieuwe ster. Andrew Gillum in Florida, Stacey Abrams in Georgia, Beto O'Rourke in Texas, ex-gevechtspilote Amy McGrath in Kentucky - ze genereerden het nodige enthousiasme, maar haalden het net niet.