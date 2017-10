Hij loopt van de Watergraafsmeer naar de Gaasperplas en van de Gaasperplas naar Station Sloterdijk

"Niet als je onze hond vindt en hem heelhuids thuisbrengt," zegt ze, voordat ze de voordeur dichtsmijt.



De man gaat door de knieën, duwt zijn lippen door de brievenbus en vraagt aan de vrouw hoe hun hond er precies uitziet. Ze pakt een foto uit de keukenla waar de theedoeken in wonen en duwt de foto door de brievenbus.



Hij kijkt naar de hond die op de foto staat. Ja, dat is zijn hond. De man herkent het beest meteen. Wat een prachtig beest. Dapper ook. En behulpzaam. Hij denkt terug aan die keer dat hij onwel werd in het Oosterpark. Het was al laat. Het park was leeg. Dorus rende blaffend weg en tien minuten later landde de traumahelikopter in het park.



"Dorus! Dorus! Kom dan!" roept de man. Hij kijkt ­onder de auto's en in het houten huisje in de nabijgelegen speeltuin. Hij loopt van de Watergraafsmeer naar de Gaasperplas en van de Gaasperplas naar Station Sloterdijk.



"Dorus! Dorus!" De man blijft maar lopen en roepen. Soms gaat er een raam open en blèrt iemand dat het midden in de nacht is. Maar hij gaat gewoon door. Het schuldgevoel van een dronken man is de ­beste brandstof voor het menselijk lichaam.



Pas als hij bij het IJsbaanpad is, moet hij eventjes gaan liggen. De tank is leeg. De man voelt zich vreselijk alleen. De zon komt op, maar niet voor hem.



"We hebben helemaal geen hond, hè?" vraagt de man als hij de volgende middag thuiskomt.



"We hebben nooit een hond gehad," zegt ze.



De man gaat op de bank liggen en valt in een diepe schaamslaap. De vrouw pakt een dekentje uit de gangkast en legt het over hem heen. "Koest. Stil maar. Koest maar, lieve klootzak," fluistert ze, en daarna legt ze de foto van Lassie terug in de la waar de theedoeken ­wonen.



