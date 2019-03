Schrijnende onzin over mijn Noord

Sinds deze week hangen er in Noord overal abri's met de tekst 'Wonen aan de leukste kant van Amsterdam'. 64 'karakteristieke' woningen zijn binnenkort te koop in de 'gezellige' Van der Pekbuurt. Hoe mijn stadsdeel in tien jaar ging van er niet bij horen naar 'de leukste kant van Amsterdam', is symbolisch voor de manier waarop gentrificatie wereldwijd steden berooft van alle oorspronkelijkheid en ze kapotmaakt.



Laat ik vooropstellen dat Noord, de Van der Pekbuurt in het bijzonder, inderdaad de leukste kant van Amsterdam is. Ik heb er mijn middelbare school afgemaakt en later ook gewoond, midden tussen alle geuren en kleuren die heel Planeet Aarde vertegenwoordigden.