Schouder aan schouder op rechts

Ze zijn de hoeders van het conservatieve gedachtegoed in Amsterdam, ze roepen schande! en proberen vanuit de oppositiebanken het linkse college in toom te houden: Diederik Boomsma (CDA), Marianne Poot (VVD) en Annabel Nanninga (Forum voor Democratie).



Ze kunnen niet zonder elkaar. Of het nu gaat om krakers, asielzoekers, het radicaliserings­beleid of een opvang voor uitgeprocedeerden: samen dienen ze schriftelijke vragen in of roepen ze het college ter verantwoording in een spoeddebat.



Een wonderlijk verbond, want op papier zijn de verschillen tussen de christendemocraten van het CDA, de klassieke liberalen van de VVD en de nieuw-rechtse beweging Forum voor Democratie (FvD) levensgroot.