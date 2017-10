De koning zat aan tafel met de schat­bewaarder, die een dikke zak koninklijke guldenaren bij zich had. De schatbewaarder stortte de belastingcenten uit over de tafel. "Hoe gaan we dit verdelen, schatbewaarder?" vroeg de ­koning.



"Het volk is arm, sire, want het heeft moeten bezuinigen. Dus gaan we de mensen wat geld geven."



"Ah, juist. Ja, dat lijkt me heel rechtvaardig en verstandig."



"Dus ik dacht, we geven iedereen tien koninklijke guldenaren."



"Dat lijkt me heel redelijk," zei de koning.



"Maar omdat we dan niets overhouden, heffen we een ­belasting van zes koninklijke guldenaren."



"O, dus dan krijgt het volk er maar vier," zei de koning, die goed rekenen kon.



"Heel goed, sire," zei de schatbewaarder, "maar, omdat het volk dan te weinig heeft om eten te kopen, geven we één euro eetfonds."



"Aha! Mooi. Dan heeft het volk vijf euro en te eten. Dat lijkt me genoeg."



"Zeker, sire, maar we moeten ze volgend jaar weer enig geld geven om te eten. Dus heffen we over die vijf koninklijke guldenaren een belasting van drie, om een potje te bouwen voor volgend jaar."