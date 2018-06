Het inzetten van de holocaust is voor DENK altijd een leuke witz

Kuzu, Öztürk en Azarkan praten bijna als Wilders. En er zit iets in, want hoe meer ze op Wilders lijken, hoe meer succes ze oogsten. Je zou het het Ankara-Stockholm-syndroom kunnen noemen.



Ik identificeer me als Nederlandse Turk met Wilders omdat ik dan Wilders kan bestrijden zoals hij ons bestrijdt, want ik wil hem bestrijden zoals hij ons bestrijdt en dat kan alleen maar als ik doe als Wilders. Bij DENK eten ze constant tautologieën.



Als Kuzu binnenkort zijn haardos een kleurspoeling geeft, zou me dat niets verbazen.



Natuurlijk loopt dit spaak, zoals nu is gebeurd met het DENK-affiche waarin Wilders zogenaamd oproept tot zuivering.



Het inzetten van de holocaust is voor DENK altijd een leuke witz - ze zien niet wat er smakeloos aan is. Het is hun satire.



Satire in handen van politici is propaganda, het is dreigen met een waterpistool waarvan je niet zeker weet of er zoutzuur in zit.



De tragiek van DENK is, dat het zorgt dat niemand hen en hun kiezers serieus neemt.



Ze zouden eens wat beter naar Wilders moeten kijken.



