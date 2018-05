Samenspel doet zegevieren

Zomeravondvoetbal, is er iets mooiers? En je hoeft niet eens meer zelf het veld op, nog leuker. Zoon neemt de honneurs waar, de eigen enkels zijn veilig vanavond.



Mooie avond, waarschijnlijk wel 20 graden in het zonnetje. Jasje uit, even kijken. Ja, het is maar liefst 21 graden nog. Lekker hoor. De bal gaat heel hoog. Spelers staren er begerig naar en gokken waar hij neer zal komen.



Ik zie de prachtige zwarte knikker in het hemelsblauw van de Amsterdamse avond. En wat wit. Wolken, maar geen echte, die van de wolkenfabriek. Zo noemt elk Amsterdams kind de Hemweg, denk ik.



Ging die niet dicht, de Hemweg? Iets met kolen? Even googelen. Yep. Dicht. 2024 of 2025, daar is men het kennelijk nog niet helemaal over eens. Maar D66 is standvastig.



Had je D66 gestemd? Maakt het uit, je gebruikt nooit kolen. Je gebruikt wel ineens 'je' terwijl je het gewoon over jezelf hebt. Waarom doe je dat? Je besluit ermee op te houden.



Bal in de sloot. Papa zet een sprintje. Papa kan niet veel, maar een aan een touw gebonden buitenband om een in de sloot geraakte bal mikken is toevallig een van papa's betere skills. Je hebt veel reserve gestaan. Ophouden met 'je' zeggen! En ­papa!