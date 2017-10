Saamhorigheid leer je op het sportpark

Neem een kijkje op een van de vele sportparken in Amsterdam en je ziet de meest uiteenlopende kinderen met maar één gemeenschappelijk doel: een wedstrijdje proberen te winnen. Op het sportveld vervagen verschillen die elders worden benadrukt en leren kinderen omgaan met winst en verlies maar vooral met elkaar.



De sport biedt misschien wel de meest ongerepte omgeving waarin onze kinderen opgevoed en effectief voorbereid worden op ­deelname aan de maatschapij. En dat belangrijke voorportaal staat nu op het spel. Laten we deze omgeving benutten en vooral niet bederven.



Een oproep die niet alleen aan politici gericht is, maar nadrukkelijk ons allemaal betreft. We moeten zuinig zijn op de bijzondere, verbindende kracht van sport. Dat is onze verantwoordelijkheid als sporters, ouders, trainers, coaches en bestuurders.



Verhuld voorkeursbeleid

Laten we bijvoorbeeld vrouwen actiever benaderen voor kaderfuncties, in bondsbesturen en -directies. Laten we ons nog harder inspannen om de lhbti-gemeenschap een veilige sport­omgeving te bieden. Laten we onszelf elke dag opnieuw afvragen wat we kunnen doen om meer kinderen uit arme gezinnen in beweging te krijgen.



En laten we ook proberen kinderen met een andere achtergrond niet te snel af te serveren omdat ze zogenaamd ongedisciplineerd zouden zijn of geen sportmentaliteit zouden hebben. Ongrijpbare diskwalificaties die overal - zelfs bij de meest professionele sportorganisaties - worden gebruikt om voorkeursbeleid te verhullen.



Dit vergt echter inspanning van ons allen. Vooreerst door de inclusiviteit die sport in beginsel in zich draagt te bewaken. Zo corrigeren we tegenstellingen die elders worden uitvergroot en stomen we onze kinderen op een vanzelfsprekende manier klaar tot bijdragers aan onze gemeenschap.



