Rondje nostalgie bij de buis

Vandaag begint het weer, de Tour. Ik meld dit niet omdat ik nou zo gek ben op mensen die zich in de bloedhitte van Frankrijk het schompes fietsen. Het is trouwens ook vaak niet eens meer in Frankrijk; de Tour start daar waar het meeste geld wordt geboden dus dat zal binnenkort vast in de tuin van een voetbalclubbezittende oligarch zijn.



Alwaar ze drie weken rondjes zullen rijden om vervolgens naar Parijs te worden gevlogen, waar de arts die het minst vaak betrapt is ze de finish over zal spuiten.



Daar zit mijn verlangen niet. Ik ben gek op wat de Tour aan nostalgie meebrengt.



De straten zijn warm, de dagen loom, de zon schijnt al weken. In de tuin staat vader gelijk Don Corleone de tomaten te bespuiten en mama leest damesblaadjes terwijl ze thee heeft, en frisdrank en ijs en kaakjes met daar dan weer een chocolaatje op. (Originele uitvinding van mama Acda, meneer Verkade.)



De rust en ruimte van de jaren zeventig. Om klokslag drie uur loopt vader naar binnen en zet de televisieset aan. Minuutje wachten en daar gaan de mannen.



Eerst nog in het nachtkijker-groen maar als de buizen warm zijn, zien we kerels als Romeinse gladiatoren op ijzeren rossen etc etc. En Theo Koomen doet vanachter op de motor verslag van de strijd.