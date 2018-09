Rob Oudkerk: 'Verbied smartphone op middelbare school'

Rob Oudkerk Oud-PvdA-wethouder, ex-lector Leefstijlverandering bij ­Jongeren en huisarts, nu voorzitter van de koepel van alle middelbare scholen in Amsterdam. Rob Oudkerk © ANP

Het Trimbos-instituut heeft zeer recent de cijfers gepubliceerd: meer dan 30 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft gedurende de hele dag contact met ­anderen op sociale media.



Bij 1 op de 14 is ­sprake van problematisch gebruik, bij meisjes meer dan jongens. Twee kinderen per klas dus.



Frankrijk

Toen president Macron in Frankrijk de verkiezingsbelofte deed een smartphoneverbod in te voeren op scholen voor kinderen onder de 15 jaar dacht ik: jammer dat we in Nederland op dit punt niet zo'n centraal beleid hebben.



Hier hebben scholen de autonomie om dat soort beslissingen te nemen. Ik vind dat inmiddels onwenselijk, om meerdere redenen.



De landelijke en lokale politiek maakt zich (terecht) druk over allerlei zaken die de gezondheid van onze kinderen kunnen beïnvloeden of beschadigen: er is steeds meer actief centraal beleid op het tegengaan van overgewicht, pesten, depressies bij jongeren, alcoholgebruik, soa's, roken of toenemend drugsgebruik.