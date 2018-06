Rob Oudkerk: 'Ik schaam me, toch wil ik burgemeester worden'

Nu weet ik: een politieke functie gaat niet over macht, maar over dienstbaarheid

Daardoor is de schade nadien onnodig groot geworden. Veel menselijk leed had door eerdere interventies kunnen worden voorkomen. Ik heb dat als huisarts noch als Kamerlid voldoende onderkend.



Deze ervaring is een grote leerschool voor mij geweest. Nu weet ik: hoe sneller er verantwoordelijkheid wordt genomen voor waarheidsvinding, zelfs al is die nog zo ongemakkelijk voor instituties of politiek, hoe beter de uitkomst is voor betrokkenen.



Perfectionisme is fnuikend

Het is mij niet gelukt, in de acht jaar dat ik Kamerlid was, de toenemende sociaaleconomische gezondheidsverschillen te helpen verkleinen. Als huisarts zag ik het steeds opnieuw: als je arm bent, ga je zes jaar eerder dood en ben je vijftien jaar langer ziek. Tijdens de twee paarse kabinetten liet ik me te veel leiden door Haags cijferfetisjisme.



Als lector leefstijlverandering bij jongeren in Den Haag zag ik nadien hele volksstammen in slechte wijken met overeenkomstige problemen. Toen heb ik geleerd dat de aanpak moet worden gezocht in de wijken zelf.



Dat burgers en de mensen die werken in de dagelijkse praktijk doorgaans een dieper begrip van problemen en mogelijke oplossingen hebben dan beleidsmakers en politiek.



Ik heb geleerd personenallianties te verkiezen boven (de belangen van) instituties en dat de formele weg vaak een omweg is. En geleerd dat perfectionisme fnuikend is, en dat je moet beginnen waar de energie is, en een coalition of the willing moet creëren.



Verbeteringen worden ook het snelst gerealiseerd door betrokkenen zelf: trajecten vol bureaucratische formaliteiten zorgen voor onnodig en vaak tragisch oponthoud.