Rob, bedankt, maar we redden het prima zonder jou

Omdat veel Amsterdammers graag een vrouw als burgemeester willen, leek het Rob Oudkerk een goed idee om voor de baan te solliciteren.



Rob is geen vrouw, maar hij kent er wel een paar. Rob is heel erg voor transparantie, daarom ­solliciteert hij niet in stilte, want ook al schaamt hij zich voor zijn verleden, hij rakelt het middels een open brief graag even op.



In de brief maakt hij ons deel­genoot van zijn 'grootste mislukkingen'. Feitelijk is het een overzicht van alles wat hij in zijn politieke leven niet goed heeft gedaan, met telkens de toevoeging dat hij juist daarom zo­ ­geschikt is.